Начался отбор технологических стартапов на конкурс Impact Challenge

Московский инновационный кластер сообщил RB.ru о начале приема заявок от бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития на конкурс Impact Challenge .

Организаторы уточняют, что к участию приглашаются стартапы и компании, работающие в направлениях:

CleanTech (инновационные продукты для экологии и чистой энергетики, например, для мониторинга и предотвращения экологических катастроф, учета выбросов и загрязнений в водоемах);

MedTech (устройства для мониторинга состояния пациента, фитнес-приложения, сфера медицинской реабилитации, телемедицина, инклюзивные сервисы и технологии и др.);

FinTech (фокус — платежные решения и новые страховые продукты для целей устойчивого развития);

EdTech (решения для онлайн-образования, в т.ч. VR/AR, геймификация в дополненной реальности);

Smart Cities (5G, IoT, поисковые технологии в т.ч. на базе AI);

Sustainable production & waste management (эко-упаковка, технологии сбора, переработки и утилизации мусора и др.);

SocialTech (технологические проекты для решения социальных проблем, в т.ч. инклюзия).

Команды-участники конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться, говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 23 апреля на сайте кластера. В итоге эксперты отберут 20 команд, которые смогут запустить свои пилотные проекты, найти заказчиков, потенциальных клиентов, деловых партнеров и привлечь инвестиции. Программа Impact Challenge стартует 12 мая, Demo Day запланирован на 21 июня.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: dotshock / Shutterstock