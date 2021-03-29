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Начался отбор технологических стартапов на конкурс Impact Challenge

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Московский инновационный кластер сообщил RB.ru о начале приема заявок от бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития на конкурс Impact Challenge.

Начался отбор технологических стартапов на конкурс Impact Challenge

Организаторы уточняют, что к участию приглашаются стартапы и компании, работающие в направлениях: 

  • CleanTech (инновационные продукты для экологии и чистой энергетики, например, для мониторинга и предотвращения экологических катастроф, учета выбросов и загрязнений в водоемах);
  • MedTech (устройства для мониторинга состояния пациента, фитнес-приложения, сфера медицинской реабилитации, телемедицина, инклюзивные сервисы и технологии и др.);
  • FinTech (фокус — платежные решения и новые страховые продукты для целей устойчивого развития);
  • EdTech (решения для онлайн-образования, в т.ч. VR/AR, геймификация в дополненной реальности);
  • Smart Cities (5G, IoT, поисковые технологии в т.ч. на базе AI);
  • Sustainable production & waste management (эко-упаковка, технологии сбора, переработки и утилизации мусора и др.);
  •  SocialTech (технологические проекты для решения социальных проблем, в т.ч. инклюзия).

Команды-участники конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться, говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 23 апреля на сайте кластера. В итоге эксперты отберут 20 команд, которые смогут запустить свои пилотные проекты, найти заказчиков, потенциальных клиентов, деловых партнеров и привлечь инвестиции. Программа Impact Challenge стартует 12 мая, Demo Day запланирован на 21 июня.

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Фото: dotshock / Shutterstock

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