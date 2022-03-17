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Интернет-сервисы обяжут предупреждать пользователей о списаниях за продление платной подписки

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Интернет-сервисы могут обязать предупреждать пользователей о предстоящих списаниях оплаты ежемесячной подписки. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Антон Немкин.

Интернет-сервисы обяжут предупреждать пользователей о списаниях за продление платной подписки

Согласно документу, за день до списания очередного платежа за подписку сервис будет обязан уведомить клиента о запланированном списании. При этом уведомление должно содержать ссылку на страницу, где пользователь сможет отказаться от продления платной подписки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на законопроект.

Законопроект вносит изменения в закон о защите прав потребителей. На заседании экспертного совета по законотворческой деятельности «Единой России» 15 марта 2022 года инициатива в целом была поддержана. Документ планируется доработать с учетом замечаний. Также участники заседания решили запросить отзывы на документ от Минцифры и Роспотребнадзора.

В Минцифры пока такой запрос не поступал. Министерство готово предоставить объективный отзыв, как только ознакомится с поправками, добавили там.

Как пояснил Немкин, часто пользователи скачивают приложение в пробном режиме, но через месяц оно конвертируется в платное, и в результате у пользователей списывают существенные суммы. Из-за цифровой незрелости пользование такими подписками приводит к серьезным расходам потребителей, которые уже не нуждаются в услуге, на которую изначально подписывались, добавил депутат. Поправки, по его мнению, решат проблему «неконтролируемых списаний», которые приобрели массовый характер, онлайн-платежи будут совершаться осознанно.

Инициатива вызвала дискуссию о том, не поставит ли законопроект в неравные условия российские и иностранные интернет-сервисы, если первые подстроятся под новые требования, а вторые будут их игнорировать. По мнению Немкина, эту проблему решает действующий с начала 2022 года в РФ закон «о приземлении» иностранных интернет-компаний.

Фото на обложке: Preto Perola / Shutterstock

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