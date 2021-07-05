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Туристический стартап Finalprice привлек $1 млн

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис подписки на туристические услуги Finalprice Петра Кутиса привлек $1 млн. Среди инвесторов — OKS Group, фонды Sistema VC и Almaz Capital. Об этом RB сообщили в OKS Group.

Туристический стартап Finalprice привлек $1 млн

Компания планирует потратить средства на развитие приложения на европейском рынке.

Finalprice создан в 2017 году и тогда получил от инвесторов $4 млн на разработку платформы и приложение. Компания предлагает годовую подписку на покупку туруслуг по ценам от поставщиков. Сервис рассчитан на людей, которые путешествуют не менее 3-4 раз в год.

В июне этого года Finalprice стал стратегическим партнером программы Mastercard по поддержке малого и среднего бизнеса в странах ЕС. Банки-партнеры стали выпускать специальные дебетовые карты, держатели которых получили доступ к услугой Finalprice со скидкой или бесплатно. Картами можно будет расплачиваться на Finalprice и получать кэшбэк. 

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Фото: Thanakorn.P/Shutterstock

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