Туристический стартап Finalprice привлек $1 млн

Сервис подписки на туристические услуги Finalprice Петра Кутиса привлек $1 млн. Среди инвесторов — OKS Group, фонды Sistema VC и Almaz Capital. Об этом RB сообщили в OKS Group.

Компания планирует потратить средства на развитие приложения на европейском рынке.

Finalprice создан в 2017 году и тогда получил от инвесторов $4 млн на разработку платформы и приложение. Компания предлагает годовую подписку на покупку туруслуг по ценам от поставщиков. Сервис рассчитан на людей, которые путешествуют не менее 3-4 раз в год.

В июне этого года Finalprice стал стратегическим партнером программы Mastercard по поддержке малого и среднего бизнеса в странах ЕС. Банки-партнеры стали выпускать специальные дебетовые карты, держатели которых получили доступ к услугой Finalprice со скидкой или бесплатно. Картами можно будет расплачиваться на Finalprice и получать кэшбэк.

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Фото: Thanakorn.P/Shutterstock