Qiwi объявила о продаже «Совкомбанку» проекта «Совесть»

Группа Qiwi и «Совкомбанк» объявили о заключении сделки по купле-продаже проекта «Совесть», выпускающего карты рассрочки. Компания намерена переуступить банку права требований по долговым обязательствам клиентов проекта. Ожидаемая чистая стоимость переуступки составит около 7,6 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили пресс-службы сторон сделки.

По собственной оценке, в результате сделки Qiwi получит от 6 до 6,5 млрд рублей. Окончательная стоимость передаваемых прав требований будет определена примерно через месяц. Ожидается, что в это время сделка будет закрыта.

По заявлению компании, Qiwi планировала окупить проект к концу 2020 года, но столкнулась с рядом проблем. Не удалось создать экономически выгодную модель развития проекта. Представитель компании пояснил, что дальнейшее ведение проекта повлечет за собой крупные инвестиции, кредитные риски и необходимость конкурировать с другими участниками рынка.

«Мы убеждены, что с продажей проекта «Совесть» у Qiwi появится больше возможностей, чтобы сосредоточиться на ключевых клиентских нишах, а также на развитии инновационных технологических платежных решений», — отметил CEO группы Qiwi Борис Ким.

Компания ожидает, что убыток по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей. И он не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы Qiwi.

«Совкомбанк» заявил об объединении проекта «Совесть» с имеющимися возможностями карт «Халва». Для всех держателей карты «Совесть» в течение месяца автоматически начнут действовать текущие условия карты рассрочки «Халва». Кроме того, банк намерен трудоустроить ряд сотрудников приобретаемого проекта и компенсировать Qiwi часть расходов, связанных с увольнениями.

«Объединение проектов «Совесть» и «Халва» станет по-настоящему win-win проектом, от которого выиграют все: клиенты, магазины-партнеры и банковский рынок в целом», — сказал первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

На настоящий момент, по данным сторон сделки, насчитывается около 5 млн держателей карт «Халва» и около 1 млн пользователей карт «Совесть».

Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть. Она позволяет производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. По собственным данным, сеть Qiwi включает 21,8 млн виртуальных кошельков и свыше 127 тысяч киосков и терминалов.

ПАО «Совкомбанк» — коммерческий банк с активами 1,1 трлн рублей по МСФО. По собственным данным, банк обслуживает 7 млн физических лиц.

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