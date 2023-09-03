Роскомнадзор сможет блокировать помогающие в обходе блокировок сайты

Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок. Документ на имя премьер-министра Михаила Мишустина опубликован 1 сентября, процесс общественного обсуждения составит 15 дней.

Постановление правительства опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. В документе предлагается заблокировать сайты, на которых содержится «информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

В июле аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике. Тогда депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые в том числе включали запрет на рекламу VPN-сервисов.

В августе 2023 года участились случаи сбоев у крупных VPN-сервисов. Однако на фоне блокировок одних приложений вырос спрос на другие — в середине августа VPN-сервисы заняли треть топа скачиваемых приложений на iOS.

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