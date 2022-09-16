Ссылка дня: первый отечественный генератор изображений по тексту на любом языке в мобильном приложении

Retomagic – это первый отечественный генератор изображений по тексту на любом языке непосредственно в мобильном приложении. Простой и удобный инструмент, позволяющий создавать AI arts для любых целей.

«В прошлом году я был на Young Awards в качестве гостя и был невероятно впечатлен, – рассказывает Марк Красотин, CEO Retomagic, которая базируется теперь в Дубае. – На тот момент мой стартап еще не был запущен, но я был очень замотивирован ребятами-финалистами».

С того момента Марк выпустил свое приложение для улучшения фотографий, и оно стало самым популярным приложением для улучшения качества изображений в России на Android без рекламы и PR. А теперь молодой предприниматель запускает новый продукт

Сейчас сервис Retomagic доступен в основных магазинах приложений (AppStore и Android), и пользователи сгенерировали уже более 10 тыс. картинок.

«На днях у нас выйдет ещё обновление, сделаем чуть более красивый интерфейс и анимации, – делится Марк. – Также работаем над встроенным «инстаграмом» для AI художников, поскольку многие традиционные площадки стали запрещать публикацию AI искусства».

Протестировать программу можно также на демо-сайте сервиса.

А почитать о других генераторах AI arts советуем в большой подборке от RB.

Фото на обложке: Сгенерировано Retomagic