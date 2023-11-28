Стоимость софта в продажах выросла на 10-40%

Стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10–40%. Дороже всего сейчас обходятся программы для дизайнеров и инструменты разработки, пишут «Ведомости».
По словам загендиректора IVA Technologies Максима Смирнова, софт среды разработки теперь обходится компаниям примерно в 100 тыс. рублей за лицензию, ПО для работы дизайнеров – от 60 тыс. рублей за лицензию, а решение для управления разработкой – от 3 млн рублей за лицензию.
Цены выросли как на иностранные, так и на отечественные корпоративные решения. На ценообразование влияет ввоз зарубежных решений по параллельному импорту, ростом зарплат разработчиков и т. д. По прогнозами Merlion, рост цен на софт сохранится и в следующем году.
Фото на обложке: Unsplash
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