Фонд «Сколково» проведет технологическую виртуальную онлайн-конференцию
21 и 22 мая пройдет онлайн-конференция Startup Village Livestream ’20 для более 15 000 участников с возможностью просматривать лекции и сессии на выбор, встречаться онлайн с инвесторами и менторами, а также общаться со спикерами и друг с другом в режиме реального времени из любой точки мира.
Виртуальная площадка конференции соберет 300 мировых экспертов, руководителей компаний, и более 1 000 инвесторов. Стартапы получат шанс представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти инвесторов и бизнес-партнеров, а также побороться за призовой фонд в 24 000 000 рублей.
Программа конференции:
- интерактивные виртуальные лекции и сессии;
- конкурс стартапов;
- выставка проектов;
- чат с инвесторами, спикерами и представителями корпораций.
Каждый стартап и предприниматель сможет представить свой проект менторам в формате тет-а-тет по видео-связи.
Менторы конференции:
- Максим Браверман, директор по продажам Google в России;
- Илья Гольд, управляющий директор инвестиционного товарищества «Новая Индустрия»;
- Владимир Дьяков, глава акселерационных программ Московского инновационного кластер;
- Ярослав Ашихмин советник генерального директора Международного медицинского кластера;
- Елена Астер, основатель фонда ASTER FUND;
- Игорь Калошин, основатель Angelsdeck.
Регистрация для участия доступна на сайте конференции.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter