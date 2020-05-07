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Фонд «Сколково» проведет технологическую виртуальную онлайн-конференцию

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

21 и 22 мая пройдет онлайн-конференция Startup Village Livestream ’20 для более 15 000 участников с возможностью просматривать лекции и сессии на выбор, встречаться онлайн с инвесторами и менторами, а также общаться со спикерами и друг с другом в режиме реального времени из любой точки мира.

Фонд «Сколково» проведет технологическую виртуальную онлайн-конференцию

Виртуальная площадка конференции соберет 300 мировых экспертов, руководителей  компаний, и более 1 000 инвесторов. Стартапы получат шанс представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти инвесторов и бизнес-партнеров, а также побороться за призовой фонд в 24 000 000 рублей.


Программа конференции:

  • интерактивные виртуальные лекции и сессии;
  • конкурс стартапов;
  • выставка проектов;
  • чат с инвесторами, спикерами и представителями корпораций.

Каждый стартап и предприниматель сможет представить свой проект менторам в формате тет-а-тет по видео-связи.


Менторы конференции:

  • Максим Браверман, директор по продажам Google в России; 
  • Илья Гольд, управляющий директор инвестиционного товарищества «Новая Индустрия»;
  • Владимир Дьяков, глава акселерационных программ Московского инновационного кластер;
  • Ярослав Ашихмин советник генерального директора Международного медицинского кластера; 
  • Елена Астер, основатель фонда ASTER FUND; 
  • Игорь Калошин, основатель  Angelsdeck.


Регистрация для участия доступна на сайте конференции.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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