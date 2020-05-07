Фонд «Сколково» проведет технологическую виртуальную онлайн-конференцию

21 и 22 мая пройдет онлайн-конференция Startup Village Livestream ’20 для более 15 000 участников с возможностью просматривать лекции и сессии на выбор, встречаться онлайн с инвесторами и менторами, а также общаться со спикерами и друг с другом в режиме реального времени из любой точки мира.

Виртуальная площадка конференции соберет 300 мировых экспертов, руководителей компаний, и более 1 000 инвесторов. Стартапы получат шанс представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти инвесторов и бизнес-партнеров, а также побороться за призовой фонд в 24 000 000 рублей.

Программа конференции:

интерактивные виртуальные лекции и сессии;

конкурс стартапов;

выставка проектов;

чат с инвесторами, спикерами и представителями корпораций.

Каждый стартап и предприниматель сможет представить свой проект менторам в формате тет-а-тет по видео-связи.

Менторы конференции:

Максим Браверман, директор по продажам Google в России;

Илья Гольд, управляющий директор инвестиционного товарищества «Новая Индустрия»;

Владимир Дьяков, глава акселерационных программ Московского инновационного кластер;

Ярослав Ашихмин советник генерального директора Международного медицинского кластера;

Елена Астер, основатель фонда ASTER FUND;

Игорь Калошин, основатель Angelsdeck.

Регистрация для участия доступна на сайте конференции.