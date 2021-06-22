Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима залидировал раунд на €25 млн в финтех-стартап Myos

Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима залидировал раунд А на €25 млн в немецкий финтех-стартап Myos. Компания, основанная выходцами из Morgan Stanley и других, предоставляет оборотный капитал продавцам на онлайн-рынках.

С привлеченными инвестициями Myos планирует выйти на международный рынок, расширить бизнес в Германии и продолжить разработку своей платформы на основе искусственного интеллекта.

«Прозрачность онлайн-рынков создает возможность для принципиально новой оценки рисков по торговым кредитам. Благодаря этому принципу Myos удалось вывести на рынок свой продукт, и мы видим в нем огромный потенциал для всей индустрии электронной коммерции», – отметил управляющий партнер венчурного фонда Xploration Capital Евгений Тимко.

Myos финансирует заказ продавца на товары, при этом сами приобретенные товары выступают в качестве залога, а фиксированные платежи в рассрочку, привычные для банков, исключены.

«Мы помогаем компаниям раньше, чем традиционные кредиторы, потому что мы рассматриваем розничные продукты, а не самих продавцов. С Myos клиенты получают семизначные суммы без сложных бизнес-планов или гарантий, которые часто отсутствуют у стартапов», – подчеркнул соучредитель и CEO Myos Николас Хильгенфельдт.

Платформа Myos на основе искусственного интеллекта отслеживает рейтинг продукта, успешность его продаж и конкуренцию на таких онлайн-площадках, как Ebay, Amazon и Alibaba. На основании этих данных она выводит показатель риска, используемый для определения будущего потенциала продаж и стоимости финансируемых продуктов.

Myos основана в 2018 предпринимателями, ранее занимавшими руководящие должности в Morgan Stanley, Allianz, Roland Berger, Lendico и других. За время работы компания выдала более 1000 кредитов.

По данным Crunchbase, Myos привлекла €21 млн инвестиций. В число акционеров компании входят Mountain Partners, Berlin Technologie Holding, Avala Capital, и бизнес-ангелы из индустрий финтеха и электронной коммерции, а франкфуртский банк Raisin Bank выступает в качестве банковского партнера.

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