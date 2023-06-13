Венчурный фонд Andreessen Horowitz откроет первый офис в Европе

Крупнейший фонд Andreessen Horowitz откроет офис в Лондоне для финансирования стартапов в области Web3 в Великобритании и Европе. Отделение будет работать под руководством Шрирама Кришнана.
Криптовалютное подразделение инвестиционной компании Andreessen Horowitz откроет первый офис за пределами США. Штаб-квартира европейского филиала a16z расположится в Лондоне. Руководить компанией будет генеральный партнер Andreessen Horowitz Шрирам Кришнана, ранее выступавший советником Илона Маска в Twitter.
Несмотря на то, что еще нам предстоит проделать много работы, мы считаем, что Великобритания находится на правильном пути к лидерству в области регулирования криптовалют.
Уже в 2024 году a16z планирует организовать программу-криптоакселератор для стартапов в сотрудничестве с правительством Великобритании и рядом крупных университетов страны. Открытие филиала a16z в Лондоне — большая победа для премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, который неоднократно заявлял о планах сделать страну хабом для Web3-компаний.
Фото на обложке: Charles Postiaux /
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