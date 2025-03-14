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Блогер Влад Бумага обанкротит компанию по производству снеков

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Российское ООО «Бумажная бумага» белорусского блогера Влада Бумаги (Влад А4) обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом компания 11 марта уведомила своих кредиторов, следует из данных «Федресурса». Юрлицо занимается продажей снеков под брендом «А4».

Блогер Влад Бумага обанкротит компанию по производству снеков
  1. Новости

Сумма долгов. Судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют около 40 млн рублей, уточняет ТАСС. Крупнейший из исков, на 29,7 млн рублей, подало российское подразделение немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

Выручка «Бумажной бумаги» в 2023 году составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 186 млн рублей (рост почти в четыре раза по сравнению с 2022 годом), следует из отчетности. За 2024 год данные не опубликованы.

Основная доля в компании (45%) принадлежит A4Group Limited Бумаги. Совладельцы «Бумажной бумаги» — бывший топ-менеджер «Дикси» и «Пятерочки» Алексей Клочков и рекламный эксперт Виталиус Паулюс (по 27,5%).

Что сказал представитель блогера? Бумага является соучредителем, но не участвует в операционном управлении компанией «Бумажная бумага», сказала Forbes директор блогера Александра Баженова. «Деятельность ООО продолжается в новых реалиях, компания выполняет свои обязательства перед кредиторами и продолжает процесс реструктуризации и оптимизации», — объяснила Баженова. Она уточнила, что остальные проекты блогера «работают в штатном режиме», их развитие на территории России продолжается.

  • В декабре «РИА Новости» со ссылкой на данные системы «БИР-аналитик» сообщили, что ряд компаний Бумаги имеют задолженность по налогам и страховым взносам на 2,5 млн рублей.
  • Бумага — известный белорусский блогер, имеющий YouTube-канал «А4», у которого 76,3 млн подписчиков. Блогер снимает в основном лайфстайл-контент и юмористические ролики.

Фото на обложке: Влад А4 / Соцсети

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