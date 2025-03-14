Блогер Влад Бумага обанкротит компанию по производству снеков

Российское ООО «Бумажная бумага» белорусского блогера Влада Бумаги (Влад А4) обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом компания 11 марта уведомила своих кредиторов, следует из данных «Федресурса». Юрлицо занимается продажей снеков под брендом «А4».

Сумма долгов. Судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют около 40 млн рублей, уточняет ТАСС. Крупнейший из исков, на 29,7 млн рублей, подало российское подразделение немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

Выручка «Бумажной бумаги» в 2023 году составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 186 млн рублей (рост почти в четыре раза по сравнению с 2022 годом), следует из отчетности. За 2024 год данные не опубликованы.

Основная доля в компании (45%) принадлежит A4Group Limited Бумаги. Совладельцы «Бумажной бумаги» — бывший топ-менеджер «Дикси» и «Пятерочки» Алексей Клочков и рекламный эксперт Виталиус Паулюс (по 27,5%).

Что сказал представитель блогера? Бумага является соучредителем, но не участвует в операционном управлении компанией «Бумажная бумага», сказала Forbes директор блогера Александра Баженова. «Деятельность ООО продолжается в новых реалиях, компания выполняет свои обязательства перед кредиторами и продолжает процесс реструктуризации и оптимизации», — объяснила Баженова. Она уточнила, что остальные проекты блогера «работают в штатном режиме», их развитие на территории России продолжается.

В декабре «РИА Новости» со ссылкой на данные системы «БИР-аналитик» сообщили, что ряд компаний Бумаги имеют задолженность по налогам и страховым взносам на 2,5 млн рублей.

Бумага — известный белорусский блогер, имеющий YouTube-канал «А4», у которого 76,3 млн подписчиков. Блогер снимает в основном лайфстайл-контент и юмористические ролики.

Фото на обложке: Влад А4 / Соцсети