Activision Blizzard уволила 37 сотрудников из-за секс-скандала

Американская компания в сфере видеоигр Activision Blizzard уволила 37 сотрудников и привлекла к дисциплинарной ответственности еще 44 работников в рамках расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Эти данные компания изначально планировала опубликовать до Рождества, но глава Activision Blizzard Бобби Котик отложил публикацию, чтобы ситуация не выглядела слишком безрадостной, передает The Wall Street Journal.

Летом прошлого года на компанию подали в суд за дискриминацию и харассмент. По данным издания, Activision Blizzard за все это время получила около 700 сообщений о неправомерных действиях на рабочем месте и уже успела рассмотреть около 90% из них. Сам игровой гигант эти цифры не подтверждает.

Сотрудники компании дважды за прошлый год устраивали забастовки и требовали отставки Бобби Котика. Во второй раз их поддержали акционеры.

Осенью Activision Blizzard заявила о готовности выплатить $18 млн пострадавшим от дискриминации и харассмента сотрудницам в рамках соглашения с американской Комиссией по соблюдению равноправия при трудоустройстве. Суд пока не утвердил это соглашение.

Позднее Котик допустил, что подумает об уходе из компании, если не сможет в ближайшее время решить проблемы с поведением сотрудников.

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