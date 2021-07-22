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ABBYY Россия сменил генерального директора

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

ABBYY, разрабатывающий решения в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, назначил генеральным директором российского офиса Елену Поспелову. Об этом RB сообщила пресс-служба компании.

ABBYY Россия сменил генерального директора

В новой должности Елена Поспелова будет руководить продажами на развивающихся рынках и в России. В то же время, Дмитрий Шушкин, который с 2017 года занимал пост главы ABBYY Россия, решил сосредоточиться на собственных проектах.

Елена Поспелова работает в компании с 2001 года, то есть более 20 лет. Сначала она занимала должность менеджера по продажам в азиатских странах, в 2005 году возглавила отдел международных продаж, а через пять лет  — офис ABBYY Emerging Markets.

ABBYY основал в 1989 году студент МФТИ Давид Ян. Он хотел разработать электронный словарь для изучения иностранных языков. Воплотить эту идею помогла программа, которая помогает находить перевод слова за несколько секунд. 

Сначала компанию назвали BIT Software, а потом ее переименовали в ABBYY. Сегодня офисы компании открыты в 14 странах.

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 Фото:ABBYY

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