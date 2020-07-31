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ABBYY разработала корпоративную систему поиска для структуры «Роскосмоса»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

IT-компания ABBYY разработала корпоративную поисковую систему для поставщика ракетных двигателей НПО «Энергомаш», который входит в «Роскосмос». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сторон. 

ABBYY разработала корпоративную систему поиска для структуры «Роскосмоса»

Сотрудники «Энергомаша» смогут искать информацию в документах с 1929 года в зависимости от уровня доступа к секретным данным.  Если у пользователя нет доступа к секретному документу, он не увидит его в результатах выдачи.

Система использует технологии искусственного интеллекта и позволяет найти документы по смыслу — как это сделано в популярных поисковых системах. Например, автор запроса получит информацию, если она изложена другими словами или на другом языке. Всего система ищет данные в 1 млн документов. 

Размер инвестиций не раскрывается. 

Как пишет издание, решением пользуются две тысячи сотрудников НПО «Энергомаш». Систему планируется масштабировать и на другие предприятия «Роскосмоса». 

В ABBYY газете рассказали, что планируют и дальше работать на этом рынке и ведут ряд пилотных проектов в крупных компаниях нефтегазовой и металлургической отраслей и энергетики. В компании не уточнили потенциальных партнеров.

Фото: Syda Productions / Shutterstock

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