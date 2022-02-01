ABBYY отозвала FineReader и еще два десятка продуктов из реестра российского ПО

В подготовленном Минцифры РФ реестре российского программного обеспечения произошли изменения. Разработчик софта с российскими корнями ABBYY уведомил оператора реестра российского ПО о несоответствии двух десятков своих программ, в числе которых распознаватель текста FineReader, требованиям властей.

ABBYY исключили свои программы из реестра по собственной инициативе, пишет Cnews.

«Мы исключили продукты, которые более не соответствуют требованиям реестра. Компания по собственной инициативе подала заявку об исключении продуктов, что предусмотрено правилами реестра», — сообщили в ABBYY.

Среди исключенных из реестра программа распознавания текста FineReader, утилита для потокового ввода данных FlexiCapture, сканер визиток Business Card Reader, программы для создания снимков экрана Screenshot Reader и для создания мобильных приложений Mobile OCR Engine.

В реестре остались Lingvo и поисковая программа ABBYY Intelligent Search.

Причиной исключения стала передача права на ПО юрлицам из США. «ABBYY продолжает расширять присутствие на международном рынке и диверсифицирует активы», - добавили в компании.

Российское юрлицо ABBYY, ООО «Аби продакшн», на 99,9% принадлежит кипрской «Аби плс». Еще 0,1% у «Аби девелопмент инк» (США). В 2020 году выручка компании выросла в 1,8 раза, до 5,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,9 млрд руб.

С мая 2021 года крупнейшим акционером ABBYY стал американский фонд Marlin Equity Partners. Сумма вложений не раскрывалась.

«В результате этой инвестиции Marlin станет крупнейшим акционером ABBYY и стратегическим партнером для дальнейшего расширения рынка компании», — поясняли в софтверной компании.

Среди заказчиков ABBYY в России — «Сбер», «Альфа-Банк», «Федеральная налоговая служба», Госдума РФ, ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

ABBYY основал в 1989 году студент МФТИ Давид Ян. Он хотел разработать электронный словарь для изучения иностранных языков. Воплотить эту идею помогла программа, которая помогает находить перевод слова за несколько секунд.

Сначала компанию назвали BIT Software, а потом ее переименовали в ABBYY. Сегодня офисы компании открыты в 14 странах.

Основная цель создания реестра – поддержка российских разработчиков программного обеспечения и расширение использования информационных систем в органах государственной власти.

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Фото на обложке: ABBYY