«Вкусно — и точка» с 20 февраля начнет продавать абонементы на горячие напитки

«Вкусно — и точка» откроет продажи абонементов на горячие напитки с 20 февраля. Подписка будет стоить одинаково во всех городах присутствия сети ресторанов. Самый дешевый абонемент обойдется в 525 рублей.
О скором старте продаж абонементов на горячие напитки рассказали в пресс-службе «Вкусно – и точка». По подписке можно будет купить американо, латте, капучино (а также капучино «лесной орех – шоколад»), чай, пунш.
Покупатель может выбрать продолжительность подписки (14 или 30 дней) и объем напитка, который будет получать по абонементу. Самая дешевая подписка обойдется в 525 рублей – в нее будет входить один американо, капучино или чай ежедневно в течение двух недель.
Если без абонемента маленькая чашка американо стоит 55 рублей, то с подпиской обойдется покупателю в 35 рублей. По собственным данным «Вкусно – и точка», самыми популярным напитками среди их клиентов являются маленький американо, средний и большой капучино.
Аналогичная подписка на кофе и горячие напитки была у ушедшего из России McDonald’s.
Фото на обложке: Sorbis /
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