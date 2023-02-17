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«Вкусно — и точка» с 20 февраля начнет продавать абонементы на горячие напитки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Вкусно — и точка» откроет продажи абонементов на горячие напитки с 20 февраля. Подписка будет стоить одинаково во всех городах присутствия сети ресторанов. Самый дешевый абонемент обойдется в 525 рублей.

«Вкусно — и точка» с 20 февраля начнет продавать абонементы на горячие напитки

О скором старте продаж абонементов на горячие напитки рассказали в пресс-службе «Вкусно – и точка». По подписке можно будет купить американо, латте, капучино (а также капучино «лесной орех – шоколад»), чай, пунш.

Покупатель может выбрать продолжительность подписки (14 или 30 дней) и объем напитка, который будет получать по абонементу. Самая дешевая подписка обойдется в 525 рублей – в нее будет входить один американо, капучино или чай ежедневно в течение двух недель.

Если без абонемента маленькая чашка американо стоит 55 рублей, то с подпиской обойдется покупателю в 35 рублей. По собственным данным «Вкусно – и точка», самыми популярным напитками среди их клиентов являются маленький американо, средний и большой капучино.

Аналогичная подписка на кофе и горячие напитки была у ушедшего из России McDonald’s.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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