Банкам планируют передать доступ к данным о семье заемщиков

Банкам могут предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого планируют использовать инфраструктуру «Цифрового профиля». Эти сведения необходимы финорганизациям для корректной оценки кредитной нагрузки заемщика.

Представители Сбербанка, ВТБ, ПСБ, «Локо Банка», «Почта Банка», «Зенит», «Открытие» и «Абсолют» знают об обсуждении идеи предоставить доступа к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков через «Цифровой профиль», сообщили «Известия».

Банк России и Минцифры добавили, что перечень сведений на этой платформе планируется расширять.

Сведения из ЗАГСа банкам понадобились после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными. Тогда Национальный совет финансового рынка сообщил в ЦБ, что эти данные необходимы финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью.

Кроме того, из-за отсутствия информации о супругах и детях банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, например, смерти заемщика.

По информации газеты, использование «Цифрового профиля» банкам разрешается только при явном согласии потенциального заемщика. Применение системы позволяет заполнять анкету автоматически и без подтверждения информации справками.

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