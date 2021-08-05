Оценка сервиса для знакомств OneStepDating после сделки с совладельцем «Ситилинка» достигла $2,85 млн

Совладелец Merlion и «Ситилинка» Алексей Абрамов вложил около 40 млн рублей в сервис для знакомств OneStepDating. После сделки сервис оценили в $2,85 млн. Инвестиции пойдут на запуск платформы на iOS и Android в России

Согласно Kartoteka.ru, Алексей Абрамов в результате сделки получил 20% ООО «Глобал Солюшнс», которое управляет OneStepDating. Еще 37,5% остались у его гендиректора Сергея Дейнекина, 42,5% владеет Сергей Пехерт, пишет «Коммерсантъ».

OneStepDating уже планирует новый раунд инвестиций для старта в США, «наиболее крупном и прибыльном рынке для услуг дейтинга».

OneStepDating основан в феврале 2020 года. С его помощью пользователи могут просматривать фото из базы данных и отправлять сообщения тем, кого увидели рядом офлайн, с помощью Bluetooth. Сервис планирует монетизацию за счет продажи дополнительных функций и рекламы. Убыток «Глобал Солюшнс» в 2020 году составил 19 млн руб.

Производство качественного сервиса дейтинга стоит $0,5–1 млн, но гораздо больше придется потратить на маркетинг, предупреждает исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов добавил, что с учетом планов выхода в США минимальные затраты составят $12–15 млн в год.

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Фото: Mindmo / Shutterstock