Абрамович опосредованно вложил свыше $63 млн в европейских IT-«единорогов» через фонд Target Global

Американский Forbes получил доступ к файлам, которые утекли из кипрской компании Meritservus: согласно полученным данным, российский миллиардер Роман Абрамович через инвестиционный фонд Target Global вложил свыше $63 млн в европейские технологические стартапы, среди которых — Auto1, Flo, Revolut, Cazoo, Circ и др.

Попавший под антироссийские санкции Роман Абрамович еще до введения по отношению к нему ограничительных мер с 2015 по 2021 гг., будучи соинвестором и партнером с ограниченной ответственностью фонда Target Global, мог инвестировать в перспективные проекты, отдав компании в управление десятки миллионов долларов США.

За эти годы фонд, основанный в 2012 году российским бизнесменом Александром Фроловым-младшим (сыном экс-главы Evraz Александра Фролова), привлек свыше $3,2 млрд и инвестировал в 15+ европейских IT-«единорогов». Это следует из документов, которыми поделился с зарубежными СМИ анонимный источник.

Все файлы, включая переписку с финансовыми регуляторами, принадлежат офшорной обслуживающей компании Meritservus, которая в официальном письме от 2018 года в рамках соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег подтвердила фонду личность инвестора.

В материалах также указано, что в 2018 году Абрамович в качестве «якорного» партнера вложил в Target Global Mobility 2.0 (как фонд тогда назывался) $25 млн. И затем продолжил аналогичные вливания в размере $10-25 млн в другие подразделения венчурной компании, что позволило ему делать инвестиции в качестве партнера с ограниченной ответственностью.

До 2021 года Абрамович через Target Global (и отдельные подразделения фонда, которым бизнесмен выдавал кредиты) и Ervington (эту компанию также ассоциируют с российским олигархом) вложился в финтех-стартап Revolut, шеринговые компании Cazoo и Circ, приложение для женщин Flo, доставку Delivery Hero, а также в немецкого автогиганта, торгующего машинами с пробегом, Auto1.

Фирмы не отрицают инвестиции от Target Global и Ervington, но подчеркивают, что все финансовые вливания были произведены до санкций, а непосредственно в фонде уверяют, что на вложения Абрамовича приходилось лишь 2% от общего объема активов под управлением.

«Все инвестиции были осуществлены до февраля 2022 года, пока господин Абрамович еще был в Европе и Великобритании влиятельным инвестором в сфере технологий, частного капитала, недвижимости и спорта, ― акцентирует внимание пресс-секретарь Target Global Седа Амбарцумян. ― У Target имеется свыше 200 партнеров с ограниченной ответственностью, и компания является правовым субъектом во множестве юрисдикций по всему миру. Чтобы предотвратить нарушение действующего законодательства во всех юрисдикциях, где мы ведем деятельность, наш юридический отдел внедрил обширную систему контроля по соблюдению санкций».

С 2022 года Target Global всеми способами старается дистанцироваться от российского капитала: в частности, доли российских соинвесторов в компании выкупил текущий руководитель фонда из Израиля Ярон Валлер.

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