Bloomberg рассказал об инвестициях Абрамовича в производителя марихуаны

Роман Абрамович инвестировал более $200 млн в компанию Curaleaf, крупнейшего игрока на рынке марихуаны в США. Об этом сообщил основатель компании Борис Йордан.

Слова Йордана передает Bloomberg. Глава организации рассказал, что российский бизнесмен вложил «несколько сотен миллионов долларов» в PalliaTech (название Curaleaf до 2018 года) с 2015 по 2017 год.

По данным Forensic News, Абрамович также инвестировал в венчурный фонд Йордана Measure 8, ориентированный на рынок каннабиса. Сумма вложений в Curaleaf и Measure 8 составила $225 млн.

«Он одолжил мне и Андрею [Блоху] деньги для инвестирования. Все эти средства были давно погашены, еще до [начала СВО], в конце 2020-го или в конце 2021 года, — отметил Йордан в беседе с Bloomberg. — Сегодня, насколько нам известно, Романа Абрамовича нет в числе акционеров Curaleaf».

Основанная в 2010 году под названием PalliaTech, Curaleaf занимается производством каннабиса для медицинских целей. В 2018 году компания вышла на IPO в Канаде и привлекла около $400 млн в результате размещения.

В число совладельцев предприятия входят бывший гендиректор НТВ и «Газпром-Медиа» Борис Йордан и экс-глава «Сибнефти» Андрей Блох, давний партнер Романа Абрамовича.

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