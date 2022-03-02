«Это было невероятно трудное решение»: Роман Абрамович объявил о продаже ФК «Челси»

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом». Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси».
Заявление Романа Абрамовича о продаже английского футбольного клуба «Челси» опубликовано на сайте клуба.
«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба», – заявил владелец ФК «Челси» Роман Абрамович.
По словам Абрамовича, продажа клуба не будет ускорена и будет проведена по надлежащей процедуре. Абрамович добавил, что не будет просить о погашении каких-либо кредитов.
Роман Абрамович поручил создать благотворительный фонд, который будет работать на благо пострадавшим в «военной операции на Украине». Этот фонд будет наполнен всеми чистыми средствами от продажи клуба.
«Быть частью “Челси” было привилегией всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб “Челси” и его болельщики всегда будут в моем сердце», – написал Роман Абрамович.
Роман Абрамович купил английский ФК «Челси» в 2003 году за $223 млн (140 млн фунтов стерлингов). С момента приобретения «Челси» Романом Абрамовичем клуб пять раз становился победителем чемпионата и Кубка Англии, трижды побеждал в Кубке футбольной лиги, дважды становился победителем Суперкубка Англии и Лиги Европы. Один раз «Челси» побеждал в Лиге чемпионов.
Фото на обложке: charnsitr /
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