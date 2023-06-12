Власти США и Великобритании инвестируют в финансируемые Романом Абрамовичем стартапы

Американский Forbes получил доступ к финансовым документам кипрского поставщика услуг, которые доказывают, что среди госконтрактов правительств США и Великобритании в семи фигурируют стартапы, в которые ранее инвестировал Роман Абрамович. В общей сложности на эти проекты приходится финансирование в $65 млн.
Издание отдельно подчеркивает, что некоторые из этих госконтрактов заключены уже после введения Великобританией персональных санкций против миллиардера и после заморозки его активов. Сами же стартапы могли даже не знать, что в качестве инвестора выступал Роман Абрамович.
Согласно поступившим от анонимного источника документам, с 2013 по 2019 гг. олигарх инвестировал не менее $22 млн в стартапы, которые затем стали предметом государственного интереса властей США и Великобритании.
В материалах фигурирует калифорнийское приложение «умной» геолокации Kiana Analytics. Фирма получила $140 тыс. от офшора Innes Worldwide Holdings, которым до февраля 2022 года через кипрский траст Proteus Trust владел Абрамович.
Грант на разработку технологии для таможенной и пограничной охраны от Министерства внутренней безопасности США этот же стартап получил через семь месяцев после этой сделки. Сумма контракта — $200 тыс. Всего же после инвестиций миллиардера и до настоящего момента в Kiana Analytics в рамках госконтрактов вложен почти миллион долларов.
Другой пример — швейцарский биотех-стартап Insphero. В 2015 году Абрамович приобрел в компании долю в 14,4%, а в июле 2022 года Совет по медицинским исследованиям Великобритании заключил с фирмой контракт на $49 тыс.
Еще одна компания, занимающаяся развитием биотехнологий, — американская Cellphire Therapeutics — получила от миллиардера порядка $2 млн в 2019 году, а от Министерства обороны и Министерства здравоохранения в рамках госконтрактов — около $55 млн (причем свыше $7 млн были выделены уже после введения Британией санкций против миллиардера).
Также в документах упоминаются американская компания Ambulnz, занимающаяся логистикой в медицине, агротех-стартап Weeding Technologies, сервис доставки дронами Zipline International и разработчик ПО Exabyte.
Американский Forbes подчеркивает, что большинство инвестиций были все же сделаны до санкций и заморозки активов, к тому же США не вводили персональных санкций против Романа Абрамовича, следовательно, у них нет никаких юридических проблем с госконтрактами с компаниями, в которые инвестировал миллиардер.
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