Производитель шампанского «Абрау-Дюрсо» создал бренд премиальной косметики

Продукция выпускается пока ограниченной серией и продается в наборах. В него входят — масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ, сообщили «Ведомости».

Стоимость набора может обойтись до 5400 рублей. Комплект из двух предметов можно приобрести за 2600 рублей. Число наименований продукции планируют увеличить с четырех до 20.

Особенность косметики, согласно официальному заявлению, биоразлагаемая упаковка и наличие в составе масла виноградной косточки и антиоксиданта — ресвератрола, который содержится в винограде.

Инвестиции в проект и объемы производства компания не раскрыла. По словам экспертов, вложения в предприятие могли составить 10-20 млн рублей без затрат на маркетинг, дистрибуцию и продвижение.

Пока косметика продается в собственных магазинах в Москве, Воронеже, Архангельске и т. д.

В дальнейшей планируется сотрудничество и с крупнейшими маркетплейсами, а также распространение через спа и салоны красоты.

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Фото на обложке: Unsplash