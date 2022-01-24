Производитель шампанского «Абрау-Дюрсо» создал бренд премиальной косметики

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» создала бренд премиальной косметики Abrau Cosmetics. Производство запущено на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске.
Продукция выпускается пока ограниченной серией и продается в наборах. В него входят — масло для тела, скраб, крем для рук и бальзам для губ, сообщили «Ведомости».
Стоимость набора может обойтись до 5400 рублей. Комплект из двух предметов можно приобрести за 2600 рублей. Число наименований продукции планируют увеличить с четырех до 20.
Особенность косметики, согласно официальному заявлению, биоразлагаемая упаковка и наличие в составе масла виноградной косточки и антиоксиданта — ресвератрола, который содержится в винограде.
Инвестиции в проект и объемы производства компания не раскрыла. По словам экспертов, вложения в предприятие могли составить 10-20 млн рублей без затрат на маркетинг, дистрибуцию и продвижение.
Пока косметика продается в собственных магазинах в Москве, Воронеже, Архангельске и т. д.
В дальнейшей планируется сотрудничество и с крупнейшими маркетплейсами, а также распространение через спа и салоны красоты.
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Фото на обложке: Unsplash
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