«Абрау-Дюрсо» начнет поставлять вино для China Eastern Airlines
Юлия Пажитных
Российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова заключила контракт с китайской China Eastern Airlines. Об этом «»Коммерсанту» рассказали в компании.
«Абрау-Дюрсо» начнет поставлять вино для China Eastern Airlines
https://rb.ru/news/abrau-dyurso-nachnet-postavlyat-vino-dlya-china-eastern-airlines/
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Летом 2025 года ее красное тихое вино появится в бортовом меню международных и внутренних рейсов перевозчика. Как сообщил президент компании Павел Титов, первая партия составит 36 тыс. бутылок.
Это первый случай, когда российский винный производитель поставляет продукцию иностранному авиаперевозчику. Эксперты связывают это решение с ростом турпотока между Россией и Китаем.
- Прошлым летом «Абрау-Дюрсо» стала выпускать игристые напитки в Индии. Объем первой партии составил 10 тыс. бутылок.
Фото на обложке: egaranugrah / Shutterstock / FOTODOM
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