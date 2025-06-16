«Абрау-Дюрсо» начнет поставлять вино для China Eastern Airlines

Российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова заключила контракт с китайской China Eastern Airlines. Об этом «»Коммерсанту» рассказали в компании.

Летом 2025 года ее красное тихое вино появится в бортовом меню международных и внутренних рейсов перевозчика. Как сообщил президент компании Павел Титов, первая партия составит 36 тыс. бутылок.

Это первый случай, когда российский винный производитель поставляет продукцию иностранному авиаперевозчику. Эксперты связывают это решение с ростом турпотока между Россией и Китаем.

Прошлым летом «Абрау-Дюрсо» стала выпускать игристые напитки в Индии. Объем первой партии составил 10 тыс. бутылок.

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