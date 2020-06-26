«Абрау-Дюрсо» будет развиваться в Китае вместе с партнерами из Австралии и Чили

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента «Абрау-Дюрсо» Павла Титова и представителя CGG.

«Абрау-Дюрсо» вместе с партнерами инвестировала в создание брендов для китайского рынка. Производство вина организовано на винодельнях партнеров в Австралии (бренд The Cape) и Чили (Ten Ten и El Caleuche). Объем производства Титов и представитель CGG не раскрыли.

Также «Абрау-Дюрсо» создала торговый дом Abrau Alcohol Beverages Industry Shanghai Limited (AABI) в Шанхае для оптовой продажи алкоголя. Сейчас в его портфеле только собственная продукция: игристые вина «Абрау-Дюрсо», австралийский The Cape и чилийские Ten Ten и El Caleuche. В этом году в ассортименте появятся водка и бренди других производителей.

По словам Титова, в Китае AABI уже сотрудничает с несколькими дистрибуторами, сетями винных магазинов, онлайн-площадками TMall и Jindong. В дальнейшем компания рассчитывает торговать через TMall и в других странах.

Китайский рынок вина – один из самых перспективных в мире. По потреблению вина Китай занимает пятое место в мире.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, в прошлом году доля Китая в мировом потреблении вина составила 7%.

Ранее Титов рассказывал в интервью «Ведомостям», что «Абрау-Дюрсо» пыталась зайти на китайский рынок с 2011 года. По его словам, китайцы предпочитают недорогое вино и практически не пьют игристое.

«Абрау-Дюрсо» — лидер по производству игристых вин в России. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, в прошлом году на долю компании пришлось 19% от всего производства игристых и шампанских вин в стране.

Фото: Leonid_Eremeychuk / Фотодженика