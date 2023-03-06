Владельцы «Абрау-Дюрсо» продали шампанский дом во Франции

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции Chateau d'Avize. Сделка по продаже состоялась еще в январе 2022 года. Вести бизнес в стране в последние годы становилось все сложнее, в связи с этим компания стала искать покупателя на актив.

Шампанский дом приобрел местный винодел, но ни фамилиия, ни сумма сделки не раскрываются, сообщил РБК со ссылкой на главу группы Павла Титова.

После продажи предприятия бренд Titov & Fils остается за семьей Титовых. Представители «Абрау-Дюрсо» договорились с новым владельцем о производстве и поставках вин под этой маркой в Россию. Договоренности могут осложнить ограничения в импорте премиальных вин из стран Европейского Союза, добавил Павел Титов.

В 2010 году Chateau d'Avize оценивался в €5–10 млн, еще до €12 млн планировалось вложить в течение пяти лет. Первую партию именного коммерческого вина Chateau d'Avize выпустили в 2017 году. Сейчас там производят Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils.

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