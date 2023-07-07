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Запущено первое в России производство ABS и ESP для автомобилей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России запустили первое предприятие по производству ABS и ESP для автомобилей. Завод расположился в Костроме, его мощность позволяет выпускать до 850 тыс. единиц готовой продукции ежегодно.

Запущено первое в России производство ABS и ESP для автомобилей

В Костроме начал работу первый в России завод по производству ABS (антиблокировочных тормозных систем) и ESP (систем электронного контроля устойчивости) для автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Выпуском ABS и ESP займется ООО «НПП "Итэлма"». Мощность предприятия составляет 850 тыс. единиц готовой продукции в год с возможностью увеличения до 1,2 млн единиц.

В мае 2022 года правительство разрешило выпускать в России автомобили без ABS из-за дефицита необходимого оборудования на рынке.

Решение о постепенном восстановлении техрегламента в автомобильной промышленности было принято в июне 2023 года. С декабря автопроизводителей планирует обязать устанавливать ABS на все выпускаемые автомобили.

Фото на обложке: Thelrong / Shutterstock

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