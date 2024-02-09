Almaz Capital Александра Галицкого снова вложился в стартап выходца из России Zededa

Разработчик софта для интернета вещей Zededa привлек $72 млн от Smith Point Capital, Almaz Capital, Lux Capital, Chevron Technology Ventures, Porsche Ventures и др. По итогам завершившегося раунда серии С компания получила оценку в $400 млн. В 2022 году после привлечения инвестиций компания была оценена в $193 млн, пишет Bloomberg.
Это не первые инвестиции Almaz Capital в Zededa. В апреле 2018 года в ходе посевного раунда Zededa привлек $3 млн. Фонд также стал одним из инвесторов стартапа. Через год Almaz Capital повторно вложился в Zededa, компания тогда получила $16 млн всего.
Zededa разрабатывает технологии в сфере edge computing. Это альтернатива облачным технологиям, которая предполагает обработку данных рядом с их источником, то есть непосредственно на устройствах.
Технологии стартапа позволяют масштабировать приложения для различных областей интернета вещей: от промышленной робототехники до самоуправляемых автомобилей, утверждают в компании.
Zededa в 2016 году в Калифорнии запустили бывший топ-менеджер телеком-компаний Ericsson и Juniper Networks Саид Уиссаль и разработчики Эрик Нордмарк и Роман Шапошник. Последний — выпускник факультета математики и информатики Санкт-Петербургского государственного университета.
Фото на обложке: Zededa / LinkedIn
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