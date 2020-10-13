«Террасофт» проведет конференцию по цифровой трансформации для руководителей и лидеров бизнеса

28 октября состоится онлайн-конференция Accelerate Global, посвященная цифровой трансформации бизнеса и новым технологиям. Спикеры обсудят low-code-решения, маркетплейсы, инновации в финансовой отрасли, цифровое государство, влияние пандемии на сферу туризма и другие темы. Участие бесплатное.

Организаторы приглашают предпринимателей, руководителей компаний и IT-специалистов присоединиться к онлайн-трансляции. Выступления спикеров пройдут в нескольких форматах: интервью и панельные дискуссии с представителями IT-бизнеса, разборы кейсов, доклады, мастер-классы и воркшопы.

Эксперты обсудят следующие темы:

«5 китов цифровой трансформации»;

«Цифровая трансформация 2021: прогнозы vs реальность»;

«Эффективные инструменты управления закупками»;

«Инновации в финотрасли: перспективы и вызовы 2021 года»;

«Уроки COVID-19 для финансовой системы: результаты, ожидания и возможности»;

«Как цифровая трансформация меняет бизнес-ландшафт в 2020 году»

«Маркетплейсы как новый драйвер бизнеса»;

«Автоматизация продаж в стиле low-code» и т.д.

Среди спикеров — руководители IT-бизнеса, промышленных предприятий, банков и других компаний:

Катерина Костерева , CEO компании «Террасофт»;

, CEO компании «Террасофт»; Сергей Черноволенко , генеральный директор Softline;

, генеральный директор Softline; Владимир Руденко , директор по ИТ компании Utair;

, директор по ИТ компании Utair; Александр Семенов , председатель совета директоров «КОРУС Консалтинг»;

, председатель совета директоров «КОРУС Консалтинг»; Владимир Вертоградов , вице-президент ГК «Ланит»;

, вице-президент ГК «Ланит»; Игорь Никулин , директор департамента продаж и менеджмента проектов компании «КРОК»;

, директор департамента продаж и менеджмента проектов компании «КРОК»; Тарас Кочкомбаев , заместитель начальника управления планирования и повышения эффективности ИТ-процессов «Татнефти»;

, заместитель начальника управления планирования и повышения эффективности ИТ-процессов «Татнефти»; Максим Юганов , директор департамента поддержки информационных систем банка «Возрождение»;

, директор департамента поддержки информационных систем банка «Возрождение»; Алексей Беляев, технический директор НПФ «Открытие» и другие.

Узнать расписание конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте.





Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock