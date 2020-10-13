«Террасофт» проведет конференцию по цифровой трансформации для руководителей и лидеров бизнеса
28 октября состоится онлайн-конференция Accelerate Global, посвященная цифровой трансформации бизнеса и новым технологиям. Спикеры обсудят low-code-решения, маркетплейсы, инновации в финансовой отрасли, цифровое государство, влияние пандемии на сферу туризма и другие темы. Участие бесплатное.
Организаторы приглашают предпринимателей, руководителей компаний и IT-специалистов присоединиться к онлайн-трансляции. Выступления спикеров пройдут в нескольких форматах: интервью и панельные дискуссии с представителями IT-бизнеса, разборы кейсов, доклады, мастер-классы и воркшопы.
Эксперты обсудят следующие темы:
- «5 китов цифровой трансформации»;
- «Цифровая трансформация 2021: прогнозы vs реальность»;
- «Эффективные инструменты управления закупками»;
- «Инновации в финотрасли: перспективы и вызовы 2021 года»;
- «Уроки COVID-19 для финансовой системы: результаты, ожидания и возможности»;
- «Как цифровая трансформация меняет бизнес-ландшафт в 2020 году»
- «Маркетплейсы как новый драйвер бизнеса»;
- «Автоматизация продаж в стиле low-code» и т.д.
Среди спикеров — руководители IT-бизнеса, промышленных предприятий, банков и других компаний:
- Катерина Костерева, CEO компании «Террасофт»;
- Сергей Черноволенко, генеральный директор Softline;
- Владимир Руденко, директор по ИТ компании Utair;
- Александр Семенов, председатель совета директоров «КОРУС Консалтинг»;
- Владимир Вертоградов, вице-президент ГК «Ланит»;
- Игорь Никулин, директор департамента продаж и менеджмента проектов компании «КРОК»;
- Тарас Кочкомбаев, заместитель начальника управления планирования и повышения эффективности ИТ-процессов «Татнефти»;
- Максим Юганов, директор департамента поддержки информационных систем банка «Возрождение»;
- Алексей Беляев, технический директор НПФ «Открытие» и другие.
Узнать расписание конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter