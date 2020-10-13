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«Террасофт» проведет конференцию по цифровой трансформации для руководителей и лидеров бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

28 октября состоится онлайн-конференция Accelerate Global, посвященная цифровой трансформации бизнеса и новым технологиям. Спикеры обсудят low-code-решения, маркетплейсы, инновации в финансовой отрасли, цифровое государство, влияние пандемии на сферу туризма и другие темы. Участие бесплатное.

«Террасофт» проведет конференцию по цифровой трансформации для руководителей и лидеров бизнеса

Организаторы приглашают предпринимателей, руководителей компаний и IT-специалистов присоединиться к онлайн-трансляции. Выступления спикеров пройдут в нескольких форматах: интервью и панельные дискуссии с представителями IT-бизнеса, разборы кейсов, доклады, мастер-классы и воркшопы.

Эксперты обсудят следующие темы:

  • «5 китов цифровой трансформации»;
  • «Цифровая трансформация 2021: прогнозы vs реальность»;
  • «Эффективные инструменты управления закупками»;
  • «Инновации в финотрасли: перспективы и вызовы 2021 года»;
  • «Уроки COVID-19 для финансовой системы: результаты, ожидания и возможности»;
  • «Как цифровая трансформация меняет бизнес-ландшафт в 2020 году»
  • «Маркетплейсы как новый драйвер бизнеса»;
  • «Автоматизация продаж в стиле low-code» и т.д.

Среди спикеров — руководители IT-бизнеса, промышленных предприятий, банков и других компаний:

  • Катерина Костерева, CEO компании «Террасофт»;
  • Сергей Черноволенко, генеральный директор Softline;
  • Владимир Руденко, директор по ИТ компании Utair;
  • Александр Семенов, председатель совета директоров «КОРУС Консалтинг»;
  • Владимир Вертоградов, вице-президент ГК «Ланит»;
  • Игорь Никулин, директор департамента продаж и менеджмента проектов компании «КРОК»;
  • Тарас Кочкомбаев, заместитель начальника управления планирования и повышения эффективности ИТ-процессов «Татнефти»;
  • Максим Юганов, директор департамента поддержки информационных систем банка «Возрождение»;
  • Алексей Беляев, технический директор НПФ «Открытие» и другие.

Узнать расписание конференции и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock

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