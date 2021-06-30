Самый северный акселератор России «Б8» из Якутии инвестирует в шесть стартапов

Самый северный акселератор России – якутский «Б8», объявил победителей, которые получат инвестиции 1,65 млн рублей. Это стартапы из Москвы, Хабаровска и Якутска. Среди них приложение-агрегатор салонов красоты и онлайн-сервис подписки на комиксы.

На участие в акселераторе подали заявки 50 компаний. 12 из них прошли интенсивную обучающую программу с менторами, 6 – эксперты назвали лучшими. Они получат инвестиции в размере 1,65 млн рублей на проект.

Arvis (Хабаровск). Это Saas-сервис, который «превращает» изображения в мультимедиа каналы с возможностью передачи дополнительной информации в формате текста, аудио, видео, PDF, GIF, слайдера, интерактивных кнопок и т.д. AyanEat (Якутск). Приложение, с помощью которого пассажиры и водители смогут ознакомиться с меню придорожных кафе и запланировать там обед. Пассажиры таким образом экономят время. BK Comics (Москва). Онлайн-сервис подписки на комиксы. Emiia (Москва). Технология с машинным радиозрением (радиовидением), которая позволяет автоматически отслеживать нарушение производственных регламентов, процессов и техники безопасности в нефтяной, горнодобывающей и строительной отраслях е. Проект является финалистом международного конкурса BRICS Solutions Awards 2020 в номинации Innovation and technology. Metadoor-dev (Москва). Платформа для оценки инвестиционных проектов. Система позволяет ускорить процесс согласования инвестиционных проектов, оперативно мониторить статус уже утвержденных, и автоматизировать расчет проектов с возможность их ранжирования. T-First-iMake (Якутск). Кроссплатформенное приложение-агрегатор салонов красоты и фрилансеров из сферы красоты. iMake позволяет по заданным параметрам (услуга, район, стоимость) подобрать подходящий вариант из списка возможных.

«Б8» инвестирует в стартапы предпосевной стадии через опционы. Организатором акселератора является Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). «Б8» начал работу в 2019 году и выпустил 50 проектов, 39 из которых получили инвестиции.

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Фото: «Б8»