Открылся набор в акселератор для предпринимателей-ювелиров

Британская высшая школа дизайна и ювелирно-гранильный кластер «Сэйбиэм» объявляют набор в ювелирный акселератор в Якутии. Заявки принимаются до 3 июля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Университета креативных индустрий, куда входит Школа дизайна.

Программа включает двухмесячный интенсив, в ходе которого участники смогут доработать продукт и понять ключевые точки роста своего бизнеса. Старт акселератора запланирован на 6 июля, но возможны изменения в зависимости от эпидемиологический ситуации в стране и в регионе.

Ювелирный акселератор предназначен для:

ювелиров-предпринимателей, готовых к выходу на мировой рынок;

мастеров ювелирных изделий, создающих собственные коллекции украшений;

мастеров-косторезов;

мастеров по обработке камня.

Для подачи заявки на обучение в акселераторе потребуется профессиональное профильное образование и портфолио. Также нужно будет выполнить тестовое задание.

Помимо обучения в области ювелирного дизайна, программа акселератора включает подготовку участников к выходу на глобальный рынок. Предусмотрены специальные курсы по предпринимательству, менеджменту, экспорту, digital-маркетингу и личностному развитию.

Программа акселератора включает 2 модуля:

«Ювелирный дизайн»: теоретические и практические занятия от преподавателей Британской высшей школы дизайна; «Бизнесмен»: лекции по программам инновационного бизнеса MIT от «Венчурной компании «Якутия», об экспорте продукции от Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, об интернет-маркетинге от международного сервиса пассажирских перевозок inDriver.

Первый месяц обучения пройдет в ювелирно-гранильном кластере на площадке ТОР в пригороде Якутска. Второй месяц будет проведен в формате онлайн-лекций.

Лучшим участникам будет предложено стать резидентами ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм». Проекты-победители смогут выйти на экспорт под брендом кластера или под своим ювелирным брендом.

Ювелирный акселератор — это уже второй совместный образовательный проект в области ювелирного искусства от «Сэйбиэм» и БВШД. Первая Летняя школа ювелирного дизайна прошла совместно с Арктическим государственным институтом культуры и искусств летом 2019 года.