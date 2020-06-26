Открылся набор в акселератор для предпринимателей-ювелиров
Британская высшая школа дизайна и ювелирно-гранильный кластер «Сэйбиэм» объявляют набор в ювелирный акселератор в Якутии. Заявки принимаются до 3 июля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Университета креативных индустрий, куда входит Школа дизайна.
Программа включает двухмесячный интенсив, в ходе которого участники смогут доработать продукт и понять ключевые точки роста своего бизнеса. Старт акселератора запланирован на 6 июля, но возможны изменения в зависимости от эпидемиологический ситуации в стране и в регионе.
Ювелирный акселератор предназначен для:
- ювелиров-предпринимателей, готовых к выходу на мировой рынок;
- мастеров ювелирных изделий, создающих собственные коллекции украшений;
- мастеров-косторезов;
- мастеров по обработке камня.
Для подачи заявки на обучение в акселераторе потребуется профессиональное профильное образование и портфолио. Также нужно будет выполнить тестовое задание.
Помимо обучения в области ювелирного дизайна, программа акселератора включает подготовку участников к выходу на глобальный рынок. Предусмотрены специальные курсы по предпринимательству, менеджменту, экспорту, digital-маркетингу и личностному развитию.
Программа акселератора включает 2 модуля:
- «Ювелирный дизайн»: теоретические и практические занятия от преподавателей Британской высшей школы дизайна;
- «Бизнесмен»: лекции по программам инновационного бизнеса MIT от «Венчурной компании «Якутия», об экспорте продукции от Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, об интернет-маркетинге от международного сервиса пассажирских перевозок inDriver.
Первый месяц обучения пройдет в ювелирно-гранильном кластере на площадке ТОР в пригороде Якутска. Второй месяц будет проведен в формате онлайн-лекций.
Лучшим участникам будет предложено стать резидентами ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм». Проекты-победители смогут выйти на экспорт под брендом кластера или под своим ювелирным брендом.
Ювелирный акселератор — это уже второй совместный образовательный проект в области ювелирного искусства от «Сэйбиэм» и БВШД. Первая Летняя школа ювелирного дизайна прошла совместно с Арктическим государственным институтом культуры и искусств летом 2019 года.
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