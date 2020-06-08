В Краснодаре запустили акселератор Innovate Kuban
Фонд развития бизнеса Краснодарского края и дочерние акселераторы и инвестиционные фонды группы «ТилТех» — ISLA, «Месторождение» и Startech.vc — объявили о сборе заявок в акселератор Innovate Kuban. Программа ориентирована на предпринимателей-инноваторов Кубани, сообщили Rusbase в Startech.vc.
Подать заявку на участие можно до 9 июня включительно.
Программа направлена на ускоренное развитие предпринимательских компетенций участников, вывод нового продукта на рынок России и за ее пределами. Работа с участниками построена на «обучении через действия» — для отработки практических навыков роста и развития бизнеса.
Кто может принять участие в программе:
- Вы реализуете инновационный проект;
- Ваш проект только прошел стадию разработки, вы хотите сделать из него бизнес и масштабировать;
- Вы нашли новое, инновационное решение в рамках своего действующего бизнеса и хотите качественно проработать эту идею;
- У вас есть прорывная идея и вы в нее верите.
Акселерационная программа включает две части. Сначала участников ждет интервью: диагностика текущего состояния бизнеса и навыков использования предпринимательских моделей поведения. Интервью проводится дистанционно тренерами программы минимум до 11 июня.
Затем пройдет стартовый трехдневный образовательный онлайн-интенсив и диагностические сессии с профессиональными трекерами акселератора. Участники получат заключение от двух трекеров о текущих ограничениях в их бизнесе и следующих шагах.
Далее запланирован demo day, где участники представят проекты и будут подведены итоги.
Вторая часть программы включает расширенный акселератор. Наиболее яркие проекты получат возможность поработать с профессиональным трекером над развитием своего стартапа в течение 5 недель. Участников ждут встречи с представителями инвестиционных фондов и бизнес-ангелами, образовательные мероприятия, fireside chats с предпринимателями, менторская поддержка.
Завершится вторая часть также demo day. Пройдет подведение итогов и демонстрация результатов российским и международным экспертам.
Фото: Yulia Terekhina / Shutterstock
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