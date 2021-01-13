Pulsar VC запустил новый акселератор для стартапов ранних стадий

Pulsar Venture Capital совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан (ИВФ РТ) запускают шестую международную акселерационную программу для стартапов ранних стадий. Об этом Rusbase рассказал представитель венчурного фонда.

Организаторы заинтересованы в технологических стартапах в сферах интернета вещей, управления процессами и проектами, прикладного использования ИИ в бизнес-задачах, энергоэффективности и экологии, sharing economy, аграрного бизнеса, промышленной нефтехимии и биотехнологий, комплексного обеспечения мобильности.

Акселератор будет полезен для проектов, которые имеют готовый продукт, первые продажи и устоявшуюся бизнес-модель (стартапы на стадии идеи в программу не возьмут). Стартапы-участники получат менторскую поддержку и до 5 млн рублей на развитие бизнеса.

Подать заявку можно на сайте акселератора до 28 февраля 2021 года.

Десять финалистов определят в середине апреля 2021. Они пройдут интенсивную программу, которая позволит оценить потенциал их продуктов и решений, с помощью международных экспертов и менторов проработают дорожную карту выхода и масштабирования на глобальных рынках, подготовятся к привлечению следующего раунда финансирования.

«Программа ставит целью помочь экспортоориентированным, конкурентным на зарубежных рынка стартапам из России и стран СНГ, откроет им сотрудничество с крупным бизнесом и интеграцию в республиканские программы поддержки», — уточнил директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов.

«Уникальность программы — не только в проработке бизнес-вопросов, но и в возможности для фандрайзинга сразу на трех крупнейших глобальных рынках США, Японии, Европы», — объяснил гендиректор Pulsar VC Павел Королев.

За прошедшие 5 лет акселерационную программу Pulsar Venture Capital прошли 33 компании, они привлекли инвестиции более, чем на 240 млн рублей. В 2020 году восемь стартапов получили финансирование. Головной офис фонда находится в Казани, представительства работают в Калифорнии, Ирландии и Японии.

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