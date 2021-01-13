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Pulsar VC запустил новый акселератор для стартапов ранних стадий

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Pulsar Venture Capital совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан (ИВФ РТ) запускают шестую международную акселерационную программу для стартапов ранних стадий. Об этом Rusbase рассказал представитель венчурного фонда.

Pulsar VC запустил новый акселератор для стартапов ранних стадий

Организаторы заинтересованы в технологических стартапах в сферах интернета вещей, управления процессами и проектами, прикладного использования ИИ в бизнес-задачах, энергоэффективности и экологии, sharing economy, аграрного бизнеса, промышленной нефтехимии и биотехнологий, комплексного обеспечения мобильности.

Акселератор будет полезен для проектов, которые имеют готовый продукт, первые продажи и устоявшуюся бизнес-модель (стартапы на стадии идеи в программу не возьмут). Стартапы-участники получат менторскую поддержку и до 5 млн рублей на развитие бизнеса. 

Подать заявку можно на сайте акселератора до 28 февраля 2021 года.

Десять финалистов определят в середине апреля 2021. Они пройдут интенсивную программу, которая позволит оценить потенциал их продуктов и решений, с помощью международных экспертов и менторов проработают дорожную карту выхода и масштабирования на глобальных рынках, подготовятся к привлечению следующего раунда финансирования.

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«Программа ставит целью помочь экспортоориентированным, конкурентным на зарубежных рынка стартапам из России и стран СНГ, откроет им сотрудничество с крупным бизнесом и интеграцию в республиканские программы поддержки», — уточнил директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов.

«Уникальность программы — не только в проработке бизнес-вопросов, но и в возможности для фандрайзинга сразу на трех крупнейших глобальных рынках США, Японии, Европы», — объяснил гендиректор Pulsar VC Павел Королев.

За прошедшие 5 лет акселерационную программу Pulsar Venture Capital прошли 33 компании, они привлекли инвестиции более, чем на 240 млн рублей. В 2020 году восемь стартапов получили финансирование. Головной офис фонда находится в Казани, представительства работают в Калифорнии, Ирландии и Японии.

Фото: Tashatuvango / Shutterstock

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