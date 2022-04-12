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Консалтинговая компания Accenture передала свой российский бизнес местному руководству

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международная консалтинговая компания Accenture передала российский бизнес местному руководству. Топ-менеджеры стали владельцами 100% доли в предприятии, которое после сделки получило полную независимость от материнской фирмы.

Консалтинговая компания Accenture передала свой российский бизнес местному руководству

О завершении сделки по передаче российского бизнеса сообщили в пресс-службе Accenture.

«Мы желаем нашим бывшим коллегам в России успехов, и благодарим за вклад в развитие бизнеса Accenture и ответственное отношение к работе с клиентами в течение многих лет», – говорится в сообщении Accenture.

Бизнес международной консалтинговой компании Accenture будет выделен в отдельное предприятие, которое получит свое название и будет распоряжаться имеющейся инфраструктурой, активами, проектами. Фирма будет полностью независима от международной сети и на 100% принадлежать топ-менеджерам, которые руководили деятельностью Accenture в России.

«Несмотря на то, что имя и структура владения компании будут другими, наши ключевые принципы и правила работы не изменятся», – отметил генеральный директор компании Вартан Диланян.

Международная консалтинговая компания Accenture представлена в России в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах. Штат предприятия насчитывает 2300 человек. После начала военной операции России на Украине руководство Accenture приняло решение покинуть российский рынок.

Фото на обложке: OleksSH / Shutterstock

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