Консалтинговая компания Accenture передала свой российский бизнес местному руководству

Международная консалтинговая компания Accenture передала российский бизнес местному руководству. Топ-менеджеры стали владельцами 100% доли в предприятии, которое после сделки получило полную независимость от материнской фирмы.
О завершении сделки по передаче российского бизнеса сообщили в пресс-службе Accenture.
«Мы желаем нашим бывшим коллегам в России успехов, и благодарим за вклад в развитие бизнеса Accenture и ответственное отношение к работе с клиентами в течение многих лет», – говорится в сообщении Accenture.
Бизнес международной консалтинговой компании Accenture будет выделен в отдельное предприятие, которое получит свое название и будет распоряжаться имеющейся инфраструктурой, активами, проектами. Фирма будет полностью независима от международной сети и на 100% принадлежать топ-менеджерам, которые руководили деятельностью Accenture в России.
«Несмотря на то, что имя и структура владения компании будут другими, наши ключевые принципы и правила работы не изменятся», – отметил генеральный директор компании Вартан Диланян.
Международная консалтинговая компания Accenture представлена в России в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах. Штат предприятия насчитывает 2300 человек. После начала военной операции России на Украине руководство Accenture приняло решение покинуть российский рынок.
Фото на обложке: OleksSH /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 OBI продаст бизнес в России
- 2 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
- 3 Законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ иностранными компаниями внесен в Госдуму
- 4 Экспортеры столкнулись с невозможностью продать валютную выручку
- 5 Санкции Японии, поиск российских активов под «Оскаром» и московские 3D-принтеры: главное для бизнеса 12 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
13 апреля 2022
14 апреля 2022