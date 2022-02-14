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Портфельная компания фонда Леонарда Блаватника TripleDot Studios стала «единорогом»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В портфеле фонда Access Industries Леонарда Блаватника появился новый «единорог». Оценка британского разработчика мобильных игр TripleDot Studios по итогам последнего раунда инвестиций объемом $116 млн достигла $1,6 млрд.

Портфельная компания фонда Леонарда Блаватника TripleDot Studios стала «единорогом»

О сделке сообщает американский Forbes. TripleDot Studios привлекла $116 млн от фондов 20VC, Lightspeed Ventures и Access Industries. Оценка компании по итогам раунда составила $1,6 млрд.

TripleDot Studios со штаб-квартирой в Лондоне основана в 2017 году. Компания является разработчиком таких игр, как Wooduku, Word Hop, Solitaire. Ежемесячная аудитория проектов студии насчитывает 30 млн пользователей.

Общий объем привлеченных TripleDot Studios составляет $86 млн без учета текущего раунда. Компания привлекла $8 млн в 2018 году, $78 млн в апреле 2021 года – в этом раунде участвовал фонд Access Industries Леонарда Блаватника.

Среди последних сделок Access Industries, по данным Crunchbase, участие в раунде на $60 млн в норвежскую game-студию PortalOne, на $300 млн в компанию по телемедицине Cerebral, на $857 млн в американскую Archer Aviation.

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Фото на обложке: guteksk7 / Shutterstock

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