Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес стал чаще передавать дебиторский долг коллекторам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Рынок дебиторской задолженности растет в этом году на 10-15%. 22% представителя малого и среднего бизнеса предпочитают передавать дебиторский долг на взыскание коллекторам, 56% заинтересованы в сотрудничестве с ними.

Бизнес стал чаще передавать дебиторский долг коллекторам

Профессиональных коллекторов в этом сегменте мало. К тому же, только часть из них готова работать с задолженностью юрлиц и перестраивать свои бизнес-модели под этот рынок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Time2Pay.

Треть опрошенных компаний отметили, что сейчас меньше работают с просроченной дебиторской задолженностью. Глава СРО НАПКА Эльман Мехтиев добавил, что раньше бизнес передавал долги на взыскание в среднем через полгода, то сейчас уже через четыре месяца.

По оценкам гендиректора КА ЭОС Антона Дмитракова, случаи в сегменте очень разные: от 5 тыс. рублей до нескольких десятков миллионов, маржинальность может составлять 5–50%.

Эксперты считают, что работа с просрочкой юрлиц принципиально отличается от работы с долгами граждан и у коллекторов не всегда есть компетенции и возможности наладить работу в этом направлении.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Прокладываем путь от новичка до финансового директора: с чего начать?
  2. 2 Сохраняем эффективность бизнеса в кризис: что изменить в деятельности компании
  3. 3 Как повысить маржинальность в торговле: 8 советов финансового директора
  4. 4 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
  5. 5 Как быстро восстановится российский рынок и что поможет инвесторам сохранить свои рублевые активы
UDS CAPITAL
Фонд UDS Capital инвестирует в стартапы по теме FinTech
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Гранты для предпринимателей Москвы в сфере общепита

Все ВОЗМОЖНОСТИ