Бизнес стал чаще передавать дебиторский долг коллекторам

Рынок дебиторской задолженности растет в этом году на 10-15%. 22% представителя малого и среднего бизнеса предпочитают передавать дебиторский долг на взыскание коллекторам, 56% заинтересованы в сотрудничестве с ними.

Профессиональных коллекторов в этом сегменте мало. К тому же, только часть из них готова работать с задолженностью юрлиц и перестраивать свои бизнес-модели под этот рынок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Time2Pay.

Треть опрошенных компаний отметили, что сейчас меньше работают с просроченной дебиторской задолженностью. Глава СРО НАПКА Эльман Мехтиев добавил, что раньше бизнес передавал долги на взыскание в среднем через полгода, то сейчас уже через четыре месяца.

По оценкам гендиректора КА ЭОС Антона Дмитракова, случаи в сегменте очень разные: от 5 тыс. рублей до нескольких десятков миллионов, маржинальность может составлять 5–50%.

Эксперты считают, что работа с просрочкой юрлиц принципиально отличается от работы с долгами граждан и у коллекторов не всегда есть компетенции и возможности наладить работу в этом направлении.

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