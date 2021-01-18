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Цена — сотни тысяч рублей: В России начались продажи «неубиваемых» ноутбуков

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Acer объявила о начале продаж в России особо защищенных ноутбуков Enduro N7. Они разработаны для сотрудников служб быстрого реагирования и работы в промышленных условиях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена — сотни тысяч рублей: В России начались продажи «неубиваемых» ноутбуков

Ноутбук изготовлен с использованием противоударных материалов. Кроме того, устройство соответствует армейскому стандарту MIL-810G. Это означает, что гаджет выдерживает падения с высоты около 1 метра, удары и вибрацию. Также ПК может работать при низком давлении и температуре от -21 до 60 градусов Цельсия. Наконец, он влаго- и пылеустойчев согласно стандарту IP65.

acer

В России поступили в продажу две версии ноутбука: EN714-51W и EN715-51W — с диагоналями IPS-экрана 14 и 15,6 дюймов соответственно. Рекомендованные розничные цены на них составляют 334 и 384 тысячи рублей. 

Обе модели оснащены двумя аккумуляторами — встроенным и съемным с возможностью «горячей замены». Время автономной работы устройства составляет 10 часов. При необходимости батарею можно поменять на запасную, не отключая ноутбук.

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acer

Также в ноутбук встроены четырехъядерный процессор Intel Core i5 8-го поколения, аппаратная защита данных TPM 2.0, система администрирования и мониторинга Acer Enduro Manageability Suite (AEMS). Для входа в систему устройство оснащено датчиком отпечатка пальца и Windows Hello.

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