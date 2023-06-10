Acer за год поставила в РФ мониторы и комплектующие на $70+ млн

Исследование агентства Reuters показало, что компания Acer после публичного заявления о приостановке бизнеса в РФ, продолжила поставки «ограниченного количества дисплеев и аксессуаров для повседневного использования в гражданских целях». Через таможню прошло 744 поставки на общую сумму свыше $70 млн.

Согласно «таможенным записям, полученным от поставщика коммерческих торговых данных», которые попали в распоряжение Reuters, Acer продала «компьютерное оборудование в Россию на сумму не менее $70,4 млн долларов в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года».

Поставки осуществлялись в основном через службы доставки, используемые швейцарской дочерней компанией Acer Sales International SA. Представительство никак не комментирует ситуацию, как и Министерство промышленности и торговли России, и государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам.

В Acer, которая наряду с HP, Dell, Microsoft, Intel, Nvidia и др. заявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года, уверяют, что действуют строго «при обеспечении соблюдения международных санкций».

«Мы строго придерживаемся применимых международных правил и законов о торговле в отношении экспорта в Россию», – говорят в компании и добавляют: возможно, продукция поступает в Россию из третьих стран.

По данным IDC Russia, в четвертом квартале 2021 года на российские продажи компьютеров и комплектующих у Acer приходилось 18,5%, тогда как у HP и Dell этот процент на двоих был 20,8%, напоминает ArsTechnica.

Согласно финансовым отчетам Acer, в пересчете на доллары и центы объем продаж компании с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года снизился на 71,1% в годовом исчислении и с 3735 поставок до 744. И хотя эти цифры показывают сокращение присутствия в РФ, многие клиенты после исследования Reuters уже высказываются о потере доверия к фирме.

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