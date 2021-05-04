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Более $250 млн: IT-компания Acronis привлекла новые инвестиции

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

IT-компания Acronis, основанная российскими бизнесменами Сергеем Белоусовым и Ильёй Зубаревым, привлекла $250 млн в ходе очередного раунда инвестиций.

Более $250 млн: IT-компания Acronis привлекла новые инвестиции

Компанию оценили в $2,5 млрд, сообщает «Коммерсантъ». Одним из инвесторов в ходе раунда выступила компания CVC Capital Partners. 

В Acronis сообщили, что привлечённые средства будут направлены на расширение портфеля продуктов и поддержку сети партнёров, продвигающих решения компании.

Компания Acronis, специализирующаяся на кибербезопасности, была основана россиянами Сергеем Белоусовым и Ильёй Зубаревым в Сингапуре в 2003 году. Также с 2008 года Acronis имеет представительство в Швейцарии.

Как сообщал РБК, в 2019 году оценка компании впервые превысила $1 млрд.

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Фото: postmodernstudio / Depositphotos.

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