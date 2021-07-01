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Открыта регистрация на вебинар по теме рекламного фрода

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

6 июля состоится вебинар «Фрод не пройдет! Scaleo 2.0 — вся статистика в одной платформе», организованный iConText Group. Спикер объяснит, как распознавать некачественный трафик и анализировать статистику. Для участия нужна регистрация.

Открыта регистрация на вебинар по теме рекламного фрода

Александр Петров, старший менеджер по работе с партнерами компании CPAExchange, расскажет:

  • о плюсах и минусах трекинговых платформ, которые позволяют следить за статистикой и источниками трафика;
  • кому и зачем нужны такие платформы;
  • как работает антифрод-система;
  • как управлять партнерскими программами и сетями и другое.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: Lazy_Bear / Shutterstock

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