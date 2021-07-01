6 июля состоится вебинар «Фрод не пройдет! Scaleo 2.0 — вся статистика в одной платформе», организованный iConText Group. Спикер объяснит, как распознавать некачественный трафик и анализировать статистику. Для участия нужна регистрация.

Открыта регистрация на вебинар по теме рекламного фрода