«Яндекс.Такси» разместит рекламу на крышах автомобилей

«Яндекс.Такси» занялась наружной рекламой: компания устанавливает цифровые экраны на крыше такси, сотрудничающих с сервисом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями проекта.

Информацию о продаже рекламы на цифровых экранах изданию подтвердили в «Яндекс.Такси». Первые 50 оборудованных автомобилей уже появились в Москве, в случае масштабирования проекта их число может вырасти до 1 тысячи, сообщили в компании.

При установке экранов таксопарки получат арендную плату за размещение рекламы, а водители смогут рассчитывать на дополнительные выплаты от агрегатора.

Компания не раскрывает инвестиции в запуск проекта и число машин, подключенных к агрегатору. По словам собеседника газеты на рынке, речь может идти о 100–120 тысячах автомобилей в Москве ежемесячно.

Рекламой на автомобилях такси или внутри салона интересовались и другие компании. В 2017 году оператор Wi-Fi в общественном транспорте «МаксимаТелеком» вместе с «Первой интеллектуальной рекламой» запустил продажу рекламы на экранах в салонах московских такси.

Как сообщили в «МаксимаТелеком», этим летом продажа рекламных мест в такси выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Ситимобил» рассматривает подобные форматы, рассказал представитель агрегатора. Сейчас компания использует поверхности автомобиля для рекламы собственного бренда, а в рамках спецпроектов брендирует автомобили и размещает рекламу в салоне.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в прошлом году сегмент наружной рекламы показал нулевой рост и составил 42,8 млрд рублей. В первом квартале 2020 года объем рынка составил 10,8–11 млрд рублей. Наружная реклама пострадала из-за пандемии и карантинных ограничений.