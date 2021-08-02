12% опрошенных хотят открыть бизнес после дополнительного образования — исследование

«Нетология» и платформа «Россия – страна возможностей» изучили, сколько россиян выбирают дополнительное образование и зачем оно им нужно. Делимся результатами исследования.

Из опрошенных с высшим образованием только 1% не планирует учиться дальше. Уже продолжили обучение 89%.

Учащиеся предпочитают:

курсы (80%);

магистратуру и аспирантуру (35%);

профессиональную переподготовку (35%).

Второе высшее выбрали всего 13% опрошенных. Не слишком популярными оказались мастер-классы (4%), а также акселераторы и кейс-чемпионаты (3%).

Учащиеся выбирают разные форматы:

микс офлайна и онлайна (55%);

только онлайн (28%);

исключительно офлайн (16%).

Респонденты по-разному ответили на вопрос, зачем им нужно дополнительное образование. Среди популярных вариантов оказались:

смена профессии и поиск новой работы (58%);

желание расширить кругозор (53%);

недостаток знаний, которые получили в вузе (41%);

рост на текущей работе (41%).

Некоторые опрошенные отметили, что хотят открыть свой бизнес. Среди тех, кто уже закончил обучение или учится сейчас, таких оказалось 12% — а среди планирующих продолжить образование о подобной мотивации говорил каждый четвертый. 32% респондентов хотят запустить проект сразу после окончания обучения, а 36% — в течение года.

В исследовании приняли участие 1 040 человек. С 28 июня по 20 июля 2021 года организаторы опросили специалистов, руководителей, представителей бизнеса, госслужащих, фрилансеров и сотрудников сферы образования и науки.

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