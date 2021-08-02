Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

12% опрошенных хотят открыть бизнес после дополнительного образования — исследование

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Нетология» и платформа «Россия – страна возможностей» изучили, сколько россиян выбирают дополнительное образование и зачем оно им нужно. Делимся результатами исследования.

12% опрошенных хотят открыть бизнес после дополнительного образования — исследование

Из опрошенных с высшим образованием только 1% не планирует учиться дальше. Уже продолжили обучение 89%.

Учащиеся предпочитают:

  • курсы (80%);
  • магистратуру и аспирантуру (35%);
  • профессиональную переподготовку (35%).

Второе высшее выбрали всего 13% опрошенных. Не слишком популярными оказались мастер-классы (4%), а также акселераторы и кейс-чемпионаты (3%).

Учащиеся выбирают разные форматы:

  • микс офлайна и онлайна (55%);
  • только онлайн (28%);
  • исключительно офлайн (16%).

Респонденты по-разному ответили на вопрос, зачем им нужно дополнительное образование. Среди популярных вариантов оказались:

  • смена профессии и поиск новой работы (58%);
  • желание расширить кругозор (53%);
  • недостаток знаний, которые получили в вузе (41%);
  • рост на текущей работе (41%).

Некоторые опрошенные отметили, что хотят открыть свой бизнес. Среди тех, кто уже закончил обучение или учится сейчас, таких оказалось 12% — а среди планирующих продолжить образование о подобной мотивации говорил каждый четвертый. 32% респондентов хотят запустить проект сразу после окончания обучения, а 36% — в течение года.

В исследовании приняли участие 1 040 человек. С 28 июня по 20 июля 2021 года организаторы опросили специалистов, руководителей, представителей бизнеса, госслужащих, фрилансеров и сотрудников сферы образования и науки.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как пройти в бизнес-акселератор
  2. 2 Как найти хороших педагогов для образовательного проекта?
  3. 3 Как грамотно организовать обучение для сотрудников?
  4. 4 В российских вузах появятся занятия по киберспорту
  5. 5 Какими бывают акселераторы и зачем они нужны стартапам

ВОЗМОЖНОСТИ

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

03 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

05 августа 2021

CRM Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма