Французская ADEO передаст российские активы Leroy Merlin местному менеджменту

Французская группа ADEO, владеющая DIY-ритейлером Leroy Merlin, решила передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится на сайте группы.
В ADEO подчеркнули, что изменения не отразятся на деятельности в стране и не повлияют на работу 45 тыс. сотрудников, все они сохранят места. Также решение не коснется договоренностей и соглашений с партнерами.
В ADEO пояснили, что данный шаг является результатом работы, которая в соответствии с международными нормами проводится компанией уже несколько месяцев. Сделку должны одобрить соответствующие ведомства.
С началом боевых действий на территории Украины многие западные компании покинули российский рынок в знак осуждения действий МО РФ. Некоторые из них ушли окончательно, другие передали активы местному менеджменту. Ко вторым, в частности, относятся L'Occitane и Electrolux.
Фото на обложке: Olya Abdugalieva /
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