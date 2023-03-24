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Французская ADEO передаст российские активы Leroy Merlin местному менеджменту

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Французская группа ADEO, владеющая DIY-ритейлером Leroy Merlin, решила передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится на сайте группы.  

Французская ADEO передаст российские активы Leroy Merlin местному менеджменту

В ADEO подчеркнули, что изменения не отразятся на деятельности в стране и не повлияют на работу 45 тыс. сотрудников, все они сохранят места. Также решение не коснется договоренностей и соглашений с партнерами.

В ADEO пояснили, что данный шаг является результатом работы, которая в соответствии с международными нормами проводится компанией уже несколько месяцев. Сделку должны одобрить соответствующие ведомства.

С началом боевых действий на территории Украины многие западные компании покинули российский рынок в знак осуждения действий МО РФ. Некоторые из них ушли окончательно, другие передали активы местному менеджменту. Ко вторым, в частности, относятся L'Occitane и Electrolux.

Фото на обложке: Olya Abdugalieva / Shutterstock

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