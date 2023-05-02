Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает продажу бизнеса в России зарубежному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате. Об этом «Коммерсанту» сообщили сразу несколько источников.

Adidas планирует продать бизнес в РФ зарубежному инвестору