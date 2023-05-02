Adidas планирует продать бизнес в РФ зарубежному инвестору

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает продажу бизнеса в России зарубежному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате. Об этом «Коммерсанту» сообщили сразу несколько источников.
В марте 2022 года немецкий бренд объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов. Осенью компания решила свернуть бизнес в стране, указывается в отчетности Adidas.
Российская структура Adidas пытается продолжать деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду.
- В 2022 году производитель спортивной одежды и обуви Reebok передал свой российский бизнес турецкому холдингу Flo Retailing. Ранее бренд принадлежал в число структур Adidas, а затем был продан американской Authentic Brands Group. Торговые точки Reebok заработали в России под названием Sneaker Box.
Фото на обложке: withGod /
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