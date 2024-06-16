Adidas расследует коррупцию в китайском подразделении

Adidas начала расследование обвинений о коррупции в Adidas China. Местный топ-менеджмент обвиняется в крупномасштабном взяточничестве.
Как сообщает Financial Times, компания начала расследование после получения анонимного письма, в котором утверждается, что сотрудники Adidas China, включая руководителя по маркетингу в стране, получали откаты от сторонних поставщиков услуг.
Кроме того, работников обвиняют в получении «миллионов наличными» и подарков, таких как недвижимость. Упоминается, что маркетинговый бюджет Adidas в Китае составляет €250 млн евро в год.
Немецкий гигант рынка спортивной одежды «очень серьезно относится к обвинениям» и проводит проверку вместе с внешним юридическим консультантом. Компания не планирует разглашать дополнительную информацию до завершения расследования.
Источники газеты рассказали, что ни один из обвиняемых сотрудников не был отправлен в отпуск, а авторы письма не предоставили веских доказательств обвинений в коррупции. При этом, по словам собеседников издания, обвинители хорошо осведомлены о конфиденциальных вопросах.
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