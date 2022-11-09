Adidas потеряла еще €100 млн от приостановки работы в России

Adidas отчиталась о потере еще €100 млн выручки от приостановки работы в России. Об этом компания сообщила в отчете за третий квартал – в отчете за второй немецкий производитель также говорил о потере €100 млн.
О незначительном росте выручки и серьезном падении чистой прибыли Adidas сообщается в отчете компании.
В третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выручка немецкого производителя спортивной одежды и обуви выросла на 11% до €6,4 млрд. Однако чистая прибыль компании упала в несколько раз – с €479 млн до €66 млн.
«Решение приостановить собственные операции в России в конце первого квартала сократило выручку более чем на 100 миллионов евро в третьем квартале, что особенно повлияло на бизнес компании, ориентированный на потребителей», – говорится в сообщении.
В третьем квартале Adidas потеряла €100 млн из-за приостановки работы в России. По итогам второго квартала компания также отчиталась об убытках в €100 млн по этой же причине.
Фото на обложке: Albo /
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