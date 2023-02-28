Adidas покажет свою первую цифровую коллекцию на Metaverse Fashion Week

На Неделе моды Metaverse Fashion Week (MVFW) будут представлены свыше 30 брендов с мировым именем. В их числе — как люксовые производители дизайнерской одежды, так и компании из сегмента масс-маркет, например, Adidas. Об этом рассказало издание WWD.

MVFW пройдет с 28 по 31 марта, мероприятие состоится уже во второй раз. Его организатором выступает Deсentraland.

Deсentraland — децентрализованная платформа на базе блокчейна. Пользователи могут покупать в метавселенной участки и монетизировать собственный цифровой контент. Криптовалюта платформы MANA используется для расчетов внутри виртуальной вселенной. Ее рыночная капитализация по состоянию на 28 февраля составляет $1,1 млрд при суточном объеме торгов в $99 млн., уточняет РБК.

В текущем году главной темой MVFW станет «Наследие будущего». Как отметила продюсер Decentraland Джованна Казимиро, в событии примут участие другие метавселенные — Spatial и Over. По словам Казимиро, отдельное внимание уделят вопросам совместимости метавселенных.

В рамках MVFW Adidas впервые продемонстрирует цифровую коллекцию одежды. Виртуальные предметы будут доступны только владельцам NFT из коллекции бренда Into the Metaverse, а также пользователей Decentraland.

Экспозицию работ с конкурса цифрового дизайна Future Reward устроит проведет итальянский Dolce & Gabbana. А американский бренд Tommy Hilfiger организует конкурс по дизайну с применением AI.

По итогам Недели будут выбраны лучшие дизайнерские решения, которые позднее появятся на реальном подиуме Недели моды в Милане.

Фото на обложке: oneinchpunch / Shutterstock