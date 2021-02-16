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Adidas запустил процесс продажи бренда Reebok

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas начал процесс, направленный на продажу бренда Reebok. Это произошло в результате разработки новой пятилетней стратегии развития компании, говорится на сайте Adidas.

Adidas запустил процесс продажи бренда Reebok
«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды», — отметил гендиректор Adidas Каспер Рорштед. 

С первого квартала текущего года подразделение Reebok в финансовой отчетности Adidas будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении позиций бренда Adidas на международном рынке.

Ранее Рорштед неоднократно опровергал слухи о продаже Reebok. Он закрыл магазины бренда, которые показывали слабые результаты, а также принял меры для сокращения расходов. Так, к началу 2019 года Reebok восстановил прибыльность. Тогда в компании намеревались обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.

Однако во время пандемии коронавируса бренд Reebok пострадал сильнее, чем Adidas. Выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале, а продажи Reebok упали за тот же период на 42%.

Adidas был основан в 1924 году Адольфом Дасслером. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года. Сумма сделки по покупке бренда тогда составила $3,8 млрд.

Фото: sozon / Shutterstock

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