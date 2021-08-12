Adidas продаст бренд Reebok за €2,1 млрд

Adidas продаст свой бренд Reebok американской компании бренд-менеджеру Authentic Brands Group за €2,1 млрд. Вырученные от продажи средства компания планирует направить на выплаты акционерам.
О договоренности между компаниями говорится в официальном сообщении Adidas, размещенном на сайте. Большая часть суммы будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть состоит из отсроченного и условного вознаграждения, уточнили в Adidas.
«Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда сделали в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха», – сказано в пресс-релизе Adidas.
В компании подчеркнули, что основную часть вырученных от продажи бренда Reebok средств Adidas направит на выплаты акционерам. По состоянию на 19.40 мск, акции компании на бирже растут на 1,8%.
Adidas купила Reebok в 2006 году вместе с другими брендами – Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые позже продала за €400 млн.
Продажа Reebok не повлияла на финансовые перспективы Adidas на текущий год или финансовые амбиции компании на 2025 год, уточнили в Adidas.
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