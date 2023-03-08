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Adidas рассматривает вариант получения неустойки от Yeezy в $526 млн

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Adidas заявила, что все еще не решила, что делать с оставшимися на складе товарами Yeezy, совместного бренда с Ye (Канье Уэстом). В октябре производитель спортивных товаров разорвал отношения с ним из-за неоднократных антисемитских комментариев.

Adidas рассматривает вариант получения неустойки от Yeezy в $526 млн

Компания немедленно прекратила продажи продуктов из линейки Yeezy, но ей еще предстоит решить, будет ли она распродавать остатки на новых рынках (вне США и Европы) или получит $526 млн компенсации вследствие отказа от продаж, пишет Business Insider.

Решение расстаться с Ye было довольно сложным для компании, поскольку в прошлом году продажи Yeezy составили $1,2 млрд среди всех коллекций Adidas.

Общая выручка Adidas в 2022 году составила $23,7 млрд (на 6% больше, чем в предыдущем году). При этом чистая прибыль снизилась на 70% до $671 млн.

Новый генеральный директор компании Бьерн Гульден также сообщил, что в случае распродажи остатков (предположительно в Иорданию), часть выручки будет передана благотворительным фондам.

«Это одно из самых сложных решений, в котором я принимал участие, — сказал Гульден, — как только у нас будет достаточно фактов, чтобы мы могли сделать выбор, мы его сделаем».

Гульден присоединился к Adidas в качестве генерального директора 1 января, а ранее занимал ту же должность в конкурирующей Puma, где продвигал совместные продукты с Jay-Z, J.Cole и Rihanna.

Независимо от того, что Гульден и Adidas решат сделать с оставшимися запасами Yeezy, год, скорее всего, будет непростым. Adidas ожидает, что выручка существенно снизится.

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«Текущий 2023 год станет переходным для создания задела на 2024 и 2025 годы, нам нужно сократить запасы и снизить скидки», — заявил Гульден.

Фото на обложке: Unsplash

 

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